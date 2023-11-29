Петр Ян: «Аспиналл может навалять даже Джонсу»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-5) оценил навыки временного чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла (14-3) и прокомментировал его бой с Сергеем Павловичем (18-2).

«Опасения были. Аспиналл — очень крутой и быстрый соперник, который сполна воспользовался своими сильными сторонами. Британец — элитный спортсмен. Потенциально он может навалять даже Джонсу. Том — современный универсал: стремительный, точный, техничный, с хорошими навыками в партере. Однако у Сергея есть возможность вернуть британцу должок. Он проведет работу над ошибками. Следует учитывать и фактор весовой категории: у тяжей каждый удар действительно способен решить судьбу противостояния. Более того, Серега несколько раз достал Тома в начале раунда», — сказал Ян RT.

Аспиналл победил Павловича нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.