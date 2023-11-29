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Сегодня, 11:30

Дана Уайт: «Чендлер может ждать Макгрегора столько, сколько потребуется»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) не спешит драться, так как ждет возвращения экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Чендлер может тусоваться и ждать Конора. Чендлер дрался за гребаный пояс Bellator, верно? Теперь он может просто сидеть и ждать Конора столько, сколько потребуется, так что все эти парни находятся в хорошем положении, когда они могут ждать подходящего момента, подходящего боя. Конор 100 процентов будет драться в 2024-м. Бой Конора и Чендлера — это веселая затея», — сказал Уайт на Full Send Podcast.

Макгрегор и Чендлер были наставниками на The Ultimate Fighter 31. Бойцы могут провести поединок на UFC 300 в апреле.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
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