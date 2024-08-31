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Сегодня, 17:15

Омаров считает, что ACA лучше UFC

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Чемпион АСА в полулегком весе Ислам Омаров сравнил отношение к бойцам и спортивную составляющую в российской лиге и в UFC.

«В ACA тебя не уволят, если ты хороший боец и постоянно побеждаешь. И если обещают, что ты подерешься за пояс, ты за него обязательно будешь драться. При первом претенденте в ACA не выберут шестого-седьмого», — сказал Омаров Metaratings.ru .

8 сентября турнир ACA 179 возглавит финал Гран-при в полулегком весе между действующим чемпионом лиги Исламом Омаровым и претендентом на титул Курбаном Тайгибовым. На счету Омарова 12 побед в 12 боях. В активе Тайгибова 15 побед и три поражения.

Источник: Metaratings.ru
Ислам Омаров
Курбан Тайгибов
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