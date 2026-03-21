Мовсар Евлоев — Лерон Мерфи: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Российский боец Мовсар Евлоев проведет поединок в полулегком весе против британца Лерон Мефри на турнире UFC Fight Night 270 в ночь с 21 на 22 марта. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе Arena О2 в Лондоне (Англия). Начало главного боя — около 1.30 по московскому времени.

ММА UFC: Евлоев — Мерфи

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре.

В полном объеме турнир показывают на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Бои основного карда также доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

32-летний Евлоев в ММА одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

34-летний Мерфи в профессиональной карьере имеет 17 побед, ни одного поражения, еще один его бой завершился вничью.