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Мовсар Евлоев — Лерон Мерфи: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Мовсар Евлоев проведет поединок против Лерон Мефри на UFC Fight Night 270 22 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российский боец Мовсар Евлоев проведет поединок в полулегком весе против британца Лерон Мефри на турнире UFC Fight Night 270 в ночь с 21 на 22 марта. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе Arena О2 в Лондоне (Англия). Начало главного боя — около 1.30 по московскому времени.

ММА UFC: Евлоев — Мерфи

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре.

В полном объеме турнир показывают на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Бои основного карда также доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

32-летний Евлоев в ММА одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

34-летний Мерфи в профессиональной карьере имеет 17 побед, ни одного поражения, еще один его бой завершился вничью.

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Мовсар Евлоев
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