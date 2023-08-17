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Сегодня, 08:38

Майкл Чендлер сомневается в бое с Конором: «Он чаще отдыхает на яхте, чем бьет по мешку»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) считает, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) не уделяет времени тренировкам.

«Тренируется ли он? Я не знаю, сколько он тренируется. Мы чаще видим его на яхте, чем бьющим по мешку. Что касается меня, то я знаю, что готов. Я всегда нахожусь в форме. Мне уже 37 лет, поэтому я стараюсь придерживаться более строгой диеты, чтобы оставаться более подтянутым и выглядеть как профессиональный спортсмен.

Вы знаете, что я готов драться хоть завтра, но если бой произойдет к концу года, то это будет феноменально. Но если даже это произойдет в 2024 году, то в любом случае самый интересный парень в этом виде спорта, я, против самой большой звезды в этом виде спорта, и величайшее возвращение в истории боевых видов спорта — люди будут смотреть на это, мы продадим много трансляций», — сказал на шоу «DC & RC» на ESPN MMA.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В декабре они должны провести друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
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