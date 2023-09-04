Шара Буллет: «Абдулманап Нурмагомедов вообще бы меня в зал не пустил»
Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) предположил, что из-за своих длинных волос на голове он вряд ли бы смог тренироваться у Абдулманапа Нурмагомедова.
«Абдулманап Нурмагомедов вообще бы меня в зал не пустил, потому что, как говорят ребята, он категорически не разрешал носить длинные волосы. Только короткие стрижки-сантиметровки. Может быть, и пустил бы, кто знает (смеется). Но чуть-чуть нужно укоротить мне волосы, я прям длинные не собираюсь до плеч оставлять», — сказал Буллет в интервью «Вестнику MMA».
Буллет подерется с бразильцем Бруно Сильвой (23-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.
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