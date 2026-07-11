Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2: во сколько начнется бой UFC

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут бой-реванш на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой в полусреднем весе на турнире UFC 329. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Поединок Макгрегор — Холлоуэй возглавит основной кард турнира.

ММА UFC: Макгрегор — Холлоуэй

Время начала и во сколько бой Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй

Турнир UFC 329 начнется в 00.00 по московскому времени с ранних предварительных боев. Предварительный кард стартует в 2.00 мск, основной кард — в 4.00 мск.

Бой Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй ожидается ориентировочно около 6.00 мск. Точное время выхода бойцов зависит от продолжительности предыдущих поединков, поэтому к трансляции лучше подключиться заранее.

37-летний Макгрегор имеет рекорд 22 победы и 6 поражений. Для ирландца это будет возвращение в октагон после длительной паузы. 34-летний Холлоуэй одержал 27 побед при 9 поражениях.

Макгрегор и Холлоуэй уже встречались в UFC. Первый бой прошел в августе 2013 года и завершился победой Макгрегора единогласным решением судей.

Где смотреть бой Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй

Турнир UFC 329 в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Главный кард, в который входит бой Макгрегор — Холлоуэй, также покажет телеканал «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 329. Результат боя Макгрегор — Холлоуэй и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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