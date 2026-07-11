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Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2: ставка и коэффициенты на бой UFC

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут бой-реванш на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Конор Макгрегор.
Фото Getty Images

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 329. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Бой Макгрегора и Холлоуэя ожидается около 06.30-07.00 мск.

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Мнения о бое

Президент UFC Дана Уайт назвал все сценарии продолжения карьеры Макгрегора в промоушене в случае победы и поражения.

«Всё возможно, если он победит в субботу вечером. Кто бы ни победил в субботу вечером, это большая победа и большой шаг вперёд в их карьере, особенно в этот момент. Эти двое уже всё сделали. У меня есть около пяти сценариев в голове, если Конор победит, и около трёх для Макса, если он победит. Так что это важно для обоих... Что мне нравится в этом спорте, так это эффект неожиданности. Например, кто ожидал турнир в Белом доме? Кто знал, что это произойдёт?

Я не ожидал этого боя, в прошлом году я говорил вам, ребята, что думал, что он будет драться, но он не сделал этого, поэтому потом я думал, что он не будет драться вообще, и это то, что делает это занятие интересным. У нас есть представление о том, как будет выглядеть остаток года, но будут происходить вещи, которых мы не ожидаем»

Бывший боец UFC Мэтт Браун видит план Макгрегора на предстоящий бой с Холлоуэем.

«Думаю, он смотрит на траекторию карьеры Макса, — рассуждает Браун. — Макс дрался со всеми топами. Но в последних боях он проигрывал нокаутом, его переводили на канвас. И всё это может быть частью плана Макгрегора. Он может и нокаутировать, и забыковать весом, перевести и удерживать. Я вижу, за счёт чего он может рассчитывать на победу в этом бою. Не говорю, что это будет легко. Ведь это же Холлоуэй — последний чувак в мире, которого ты выберешь для камбэка. Но чем больше я думаю об этом поединке, тем больше вижу в нём смысла».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитом Холлоуэя: котировка на победу Макса — 1.52, успех Макгрегора оценивается как 2.50. Ничья идет за 55.00.

На то, что бой завершится досрочно, можно поставить за 1.22. Вероятность того, что поединок продлится всю дистанцию, оценивается коэффициентом 4.05.

Конор Макгрегор&nbsp;&mdash; Макс Холлоуэй.Макгрегор — Холлоуэй, Крылов — Уиттакер: онлайн-трансляция турнира UFC 329

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 329. Следить за новостями и результатами боев можно в ленте раздела UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

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