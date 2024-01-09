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Камил Гаджиев — об отказе Малыхина переходить в UFC: «Здравомыслящий человек!»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слова двойного чемпиона лиги ONE Championship Анатолия Малыхина (13-0), который заявил, что не примет предложения UFC ни на каких условиях.

«Такие люди — это редкость. [Некоторым] на две копейки больше показали, они и бегут. Но здесь вопрос чуть в другом. Он уже взрослый парень. И взрослые ребята именно так и должны рассуждать. Они должны понимать, что сегодня здесь для них многое сделали, и его очень уважает руководитель организации ONE. Видно, что Малыхина там ценят. И Малыхин отвечает взаимностью. Он взрослый парень, ему не надо начинать путь сначала. Он уже чемпион. Он зарабатывает большие бабки. Зачем ему UFC? По факту, действительно не нужен. Он просто здравомыслящий взрослый человек. Вот и все».

Малыхин и Ренье де Риддер (16-1) сразятся 1 марта за чемпионский пояс в среднем весе на ONE 166 в Лусаиле, Катар.

Ранее Малыхин отобрал у де Риддера пояс в полутяжелом весе, победив техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2022-го.

Анатолий Малыхин
Камил Гаджиев
UFC
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