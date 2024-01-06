Источник: поединок между Джошуа и Нганну пройдет в марте в Саудовской Аравии

Бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет боксерский поединок против двукратным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа, сообщает MMAJunkie.

По сведениям источника, поединок из 10 раундов пройдет 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Джошуа победил Валлина техническим нокаутом в шестом раунде. Угол Валлина отказался от продолжения боя. Поединок состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.