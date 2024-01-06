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Источник: поединок между Джошуа и Нганну пройдет в марте в Саудовской Аравии

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет боксерский поединок против двукратным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа, сообщает MMAJunkie.

По сведениям источника, поединок из 10 раундов пройдет 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Джошуа победил Валлина техническим нокаутом в шестом раунде. Угол Валлина отказался от продолжения боя. Поединок состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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