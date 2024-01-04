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Сегодня, 18:30

Чемпион LFA Бекоев: «Павлович — бодибилдер! У него кубики — даже живота нет»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский чемпион LFA в среднем весе Азамат Бекоев в интервью «СЭ» рассказал об общении и спарринге с тяжеловесом UFC Сергеем Павловичем.

— Положительный парень, очень простой, видно, что с желанием тренируется, не пропускает тренировки, — сказал Бекоев «СЭ». — Учит английский. Мы даже один раз с ним работали, я обычно тяжей перевожу, его — нет, вообще не смог перевести. Один раз поработали. Он очень сильный. Издалека если на него смотреть, он как будто маленький, а если близко подходишь, он становится огромным. У него кубики — даже живота нет. Как будто средневес, бодибилдер, большой шкаф.

— Ты прямо пытался в ноги ему пройти?

— Да, он большой, конечности большие. А я в каждом спарринге стараюсь пройти в ноги, потому что если ты спарринги делаешь и не проходишь в ноги, ты вообще можешь даже не задышать, не устать. А когда проходишь, функционалка включается. Я всегда делаю запас, чтобы я мог в бою хорошо дышать, много бороться, если понадобится. И я со второй половины начал ему проходить — тяжело очень все шло, очень крепкий. Все говорят, что он чистый ударник, но, оказывается, он еще и борец греко-римский. Он знает, что такое борьба. Да и там очень хорошие борцы — вообще никто не может его переводить. Если где-то в комментариях почитать, люди пишут: мы еще не знаем, какая у него борьба. У него очень сильная борьба, как мне показалось.

Бекоев — чемпион американского промоушена LFA в среднем весе. Ранее он выступал в лиге АСА.

Азамат Бекоев. «Ответил Чимаеву: «Ты тоже не обижайся, если вырублю». Осетинский боец стал чемпионом в Америке и теперь метит в UFC

Сергей Павлович
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