Гришин считает, что американцам легче добраться до титульных боев, чем бойцам из стран бывшего СССР

Бывший боец UFC Максим Гришин заявил, что американским бойцам легче добраться до титульных боев, чем спортсменам из стран бывшего СССР.

«Ребята в США проще к поражениям относятся. Может, потому что знают, что не пропадут. Можно проиграть два боя подряд и выиграть четыре. Что далеко ходить? Возьмем Шона Стрикленда, которого я хорошо знаю по спаррингам. Он сам несколько раз падал в нокаут. Его всерьез не брали. За счет личных отношений после двух поражений ему дали двух топовых ребят, дагестанцев из Франции и Германии. Он их победил и сразу вышел на Исраэля Адесанью, которого прибил. Пожалуйста, чемпион UFC. Нашему бойцу пройти к поясу было бы тяжело, а Шон получил шанс через две победы. Это мой личный анализ», — приводит слова Гришина MMA.Metaratings.ru.

39-летний Гришин последний бой провел 3 июня в рамках UFC on ESPN 46, где уступил единогласным решением судей Филипе Линсу. Максим выступал в сильнейшей лиге с июля 2020 года. За три года провел пять поединков, из которых только в двух одержал победы. Гришин за карьеру в ММА провел 44 поединка, в которых одержал 32 победы при десяти поражениях. Еще два боя с его участием завершились вничью.