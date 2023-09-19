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Эй Джей Макки подерется с Сидни Аутлоу 17 ноября на Bellator 301

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион мира в полулегком весе Эй Джей Макки (20-1) встретится с пятым номером рейтинга в легком весе Сидни Аутлоу (17-5) 17 ноября на Bellator 301 в Чикаго, США. Об этом сообщила лига Bellator.

Макки перешел в легкий вес после спорного поражения чемпиону полулегкого дивизиона Патрисио Фрейре (35-7) в апреле 2022-го. С тех пор он одержал две победы.

Аутлоу в прошлом бою победил Ислама Мамедова (22-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 11 августа на Bellator 298 в Су-Фолс, США.

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