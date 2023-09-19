Шон Стрикленд рассказал, что выпил из стакана с мочой

Новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) заявил, что перепутал стаканы с кофе и мочой.

«Вернемся к обычному режиму работы. Мой мозг говорит: «Шон, убедись, что ты выбросил стаканчик из-под кофе в своей машине, в которую ты нассал, чтобы не забыть». На следующий день: «Черт возьми, я выпил не ту чашку». Мораль этой истории такова: выбрасывайте чашки с мочой, иначе вы можете случайно ее выпить», — написал Стрикленд в соцсети X.

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.