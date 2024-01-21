Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд получили бонусы за «Бой вечера» на UFC 297

Новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) и экс-чемпион Шон Стрикленд (28-6) получили дополнительные 50 тысяч долларов каждый за «Бой вечера», сообщает сайт лиги.

Также бонусы в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» получили Джиллиан Робертсон (12-8), которая победила Поляну Виану (13-6) техническим нокаутом во втором раунде, и Жасмин Ясудавичус (9-3), которая победила Присцилу Качоэйру (12-5) сабмишном в третьем раунде.

Турнир UFC 297 состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.