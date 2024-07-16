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Сегодня, 09:44

Диас подал в суд на организатора боя с Масвидалем

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (1-1) подал иск в окружной суд в Майами на компанию Fanmio, которая занималась организацией его боксерского боя с Хорхе Масвидалем (1-1). В иске утверждается, что организатор не выплатил Диасу обещанные девять миллионов долларов.

В документе, полученном ESPN, Диас заявляет, что он заключил соглашение с Fanmio о выплате 10 миллионов долларов за бой с Масвидалем. Из этой суммы миллион долларов был выплачен авансом, а оставшиеся девять должны были быть переведены по окончании боя. Однако в иске говорится, что компания отказывается от выплат, утверждая, что мероприятие было убыточным.

Промоутер Соломон Энгель заявил, что потерял на организации этого поединка больше денег, чем рассчитывал. Он также утверждает, что его жена может развестись с ним из-за финансовых потерь. Энгель даже угрожает объявить о банкротстве, чтобы не платить Диасу причитающуюся сумму.

Диас победил Масвидаля по правилам бокса решением большинства судей (95-95, 97-93, 98-92). Бой состоялся 6 июля в Honda Center в Анахайме, США.

Нейт Диас
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
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