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Царукян: «Если бы судьи отдали победу Оливейре, я бы оставил этот спорт»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) заявил, что если бы судьи на UFC 300 отдали бы победу второму номеру рейтинга в легком весе Чарльзу Оливейре (34-10), то он бы покинул MMA.

«Если бы второй судья дал победу Оливейре, я бы оставил этот спорт. Можно было бы оставить этот спорт и заниматься темами в кофейнях. Либо создал бы себе студию подкастов. В будущем, когда у меня будет много свободного времени, конечно, хотелось бы», — сказал Царукян на HUSTLE SHOW.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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