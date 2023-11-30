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Сегодня, 20:15

Дариуш заявил, что ему тоже предлагали двойной бонус за финиш в бою с Махачевым

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец UFC в легком весе Бенеил Дариуш рассказал, что руководство промоушена предлагало ему двойной бонус в случае досрочной победы над Исламом Махачевым. Ранее о такой опции у Ислама рассказывал Хабиб Нурмагомедов.

— Да, что-то такое было, — сказал Дариуш «СЭ». — В моем контракте что-то было про финиши.

— Про двойной бонус?

— Да.

Поединок Дариуша и Махачева был запланирован в феврале 2022 года, но сорвался из-за травмы американца. В ночь на 3 декабря в Остине, Техас, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Дариуш встретится с Арманом Царукяном.

Бенеил Дариуш
Ислам Махачев
UFC
ММА
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