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Дана Уайт отреагировал на ничью Грассо и Шевченко: «Это самое безумное, что я видел в своей жизни!»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что он был шокирован тем, что судья Майкл Белл поставил счет 10-8 в пользу Алексы Грассо (16-3) в пятом раунде в реванше с Валентиной Шевченко (22-4).

«Сижу я, значит, у себя дома во время отпуска и смотрю бой, и как только вижу, что один из судей поставил 10-8 [в пользу Грассо в пятом раунде], я сказал: «Этого парня нужно проверить», — заявил Уайт на пресс-конференции. — Это самое безумное, что я видел в своей жизни! Когда я начал разбираться, то мне сказали, что на следующий день состоится семинар атлетической комиссии, где они будут разбирать, когда нужно ставить счет 10-8. Так что я надеюсь, что они объяснят этот момент. Понимаете, слишком многое было поставлено на карту. Это был бой за титул, за наследие. Меня заверили, что этот парень [Майкл Белл] не такой уж и плохой парень, но он облажался и допустил ошибку. Это печально. Это не был раунд со счетом 10-8».

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко
Дана Уайт
UFC
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