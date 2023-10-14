Бои Махачева и Чимаева, все поединки россиян на UFC 294: время начала и трансляция турнира

Турнир UFC 294 пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ) в ночь на 22 октября. Основной кард стартует в 21.00 по московскому времени 21 октября.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет бой с чемпионом UFC в полулегкой весовой категории Александром Волкановски Изначально россиянин должен был встретиться с Чарльзом Оливейрой. Поединок должен был стать реваншем — первый бой годом ранее закончился победой Махачева удушающим во втором раунде.

Однако экс-чемпион UFC в легком весе был вынужден сняться с UFC 294 из-за травмы — Оливейра получил серьезное рассечение брови 9 октября в пятом раунде спарринга. Таким образом, 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби его заменит Волкановски. Их поединок с Махачевым станет главным событием вечера.

Боец ММА с российскими корнями Хамзат Чимаев проведет поединок против нигерийца Камару Усмана в соглавном событии. Изначально 29-летний боец должен был провести бой с бразильцем Пауло Костой на UFC 294. 32-летний спортсмен заразился стафилококком и ранее перенес операцию на локте. Врачи не стали допускать Косту к поединку. На счету Чимаева по прозвищу «Волк» в ММА 12 побед в 12 поединках. У 36-летнего Усмана по прозвищу «Нигерийский Кошмар» 20 побед и 3 поражения.

Также в турнире примут участие и другие россияне: соперником Магомеда Анкалаева станет Джонни Уокер (Бразилия), Икрама Алискерова — Варлей Алвес (Бразилия), Саида Нурмагомедова — Муин Гафуров (Таджикистан), Виктории Дудаковой — Джин Ю Фрей (США), Шарабутдина Магомедова — Бруну Силва (Бразилия), а британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев проведет бой против Тима Эллиота (США).

Права на показ боев UFC в России принадлежат холдингу «Матч ТВ». Основной кард UFC 294 будет транслировать федеральный канал «Матч ТВ», турнир в полном объеме можно посмотреть на «Матч Боец!». Начало прелимов запланировано на 17.00 по московскому времени, основной кард стартует в 21.00 мск.

Следить за турниром можно с помощью официальной платформы UFC Fight Pass, на которой пройдет трансляция всех поединков UFC 294 в прямом эфире. Также за турниром американского промоушена можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru в разделе трансляций.