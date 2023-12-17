Дрикус дю Плесси обратился к Стрикленду: «Ты бьешь как девчонка»

Дрикус дю Плесси обратился к Стрикленду после их драки на «Ти-Мобайл Арене» на UFC 296

Претендент на титул UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (28-5) обратился к чемпиону Шону Стрикленду (28-5) после их драки на «Ти-Мобайл Арене» на UFC 296.

«Теперь я понимаю, почему у тебя 33 процента финишей, ты бьешь как девчонка, а еще 20 января охрана не будет рядом, чтобы спасти твою жизнь, когда я буду бить тебя сверху», — написал дю Плесси в соцсети X.

Стрикленд напал на дю Плесси во время турнира UFC 296. Претендент на титул находился позади Стрикленда и провоцировал его, после чего чемпион на него набросился.