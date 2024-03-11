Бенуа Сен-Дени назвал причину поражения от Порье: «Всю неделю я принимал антибиотики»

12-й номер рейтинга UFC в легком весе Бенуа Сен-Дени (14-1) признался, что неделю перед боем с третьим номером рейтинга Дастином Порье (30-8) принимал антибиотики.

«Привет, Франция. К сожалению, я не смог полностью раскрыться. Мое тело не выдержало после недели приема антибиотиков для борьбы с инфекцией. Мое тело не реагировало, как обычно. Меня хватило лишь на один раунд», — написал француз в соцсетях.

Порье нокаутировал Сен-Дени во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.