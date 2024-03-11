Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

11 марта, 11:52

Менеджер Яна: «Мы уговаривали Петра сняться с боя»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (17-5), рассказал, что перед боем с седьмым номером рейтинга в легчайшем весе Сонг Ядонгом (21-7) Ян получил паховую травму.

«Здесь была не самая лучшая форма Петра, — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ». — Он победил, я думаю, [сейчас] можно открыто говорить уже о каких-то сложностях, которые были. За месяц до боя на спаррингах он повредил паховую мышцу. Он серьезно повредил паховую мышцу. И на самом деле вплоть до недели до боя тренер Кайрат, спарринг-партнер Никита Михайлов, я в том числе, я уже не говорю про родных, больше склонялись к тому, чтобы бой перенести. Сняться с этой даты. Потому что все-таки не хотелось повторять прежних ошибок, как это было с Мерабом [Двалишвили]. Петр ни капли не сомневался, что к моменту боя она [травма] его не будет тревожить. Но из-за этого весь этот последний месяц он не спарринговал, он вообще никак не нагружал ногу, не боролся. Он пытался просто поддерживать форму, физическую форму для трехраундового поединка.

До травмы план был на то, чтобы больше бить ногами. То есть много было работы с резиной. Пришлось перестраиваться. Ментально после такой серии неудач и опять сложности такие появляются. Насколько нужно быть сильным духом, характером. И это все преодолеть, переломить, при этом, несмотря на травму, показать хороший бой. И, учитывая, что у него правая паховая мышца была травмирована, последний месяц нагрузка была на левую ногу. И случилось так, что в первом раунде у Пети колено дернулось. Он пытался перестроиться, менять стойки и найти вот этот баланс. Опять-таки у него была травма паховая. И, скорее всего, травма колена в первом раунде — это, скорее всего, мениск. По ходу боя тоже были трудности, пришлось перестроиться».

Ян победил Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Петр Ян
Сонг Ядонг
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В возрасте 89 лет умер народный артист РФ Александр Ширвиндт
В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют 36 команд
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бенуа Сен-Дени назвал причину поражения от Порье: «Всю неделю я принимал антибиотики»

Менеджер Яна: «Рано считать Умара сильнейшим бойцом дивизиона»
Новости
RSS RSS
Все новости