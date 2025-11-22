Бокс/ММА
22 ноября, 23:20

Арман Царукян — Дэн Хукер: началась трансляция боя UFC Fight Night

Царукян и Хукер проведут поединок на UFC Fight Night в Дохе 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Бой между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и новозеландцем Дэном Хукером возглавляет турнир UFC Fight Night 265. Поединок в легком весе проходит на вечер ММА в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар).

29-летний Царукян в профессиональных ММА одержал 22 победы (9 нокаутом, 5 сдачей, 8 решением) и потерпел три поражения.

35-летний Хукер на профессиональном уровне одержал 24 победы (11 нокаутом, 7 сдачей, 6 решением) и потерпел 12 поражений.

ММА UFC: Царукян — Хукер

Где смотреть бой Арман Царукян — Дэн Хукер на UFC Fight Night

Бой Царукяна и Хукера показывают официальное приложение UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

Отслеживать результаты всех боев турнира 22 ноября в Дохе можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

Арман Царукян
Дэн Хукер
UFC
