Царукян и Хукер проведут поединок на UFC Fight Night в Дохе 22 ноября

Бой между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и новозеландцем Дэном Хукером возглавляет турнир UFC Fight Night 265. Поединок в легком весе проходит на вечер ММА в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар).

29-летний Царукян в профессиональных ММА одержал 22 победы (9 нокаутом, 5 сдачей, 8 решением) и потерпел три поражения.

35-летний Хукер на профессиональном уровне одержал 24 победы (11 нокаутом, 7 сдачей, 6 решением) и потерпел 12 поражений.

Где смотреть бой Арман Царукян — Дэн Хукер на UFC Fight Night

Бой Царукяна и Хукера показывают официальное приложение UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

