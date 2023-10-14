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Допинг

Сегодня, 19:00

Анкалаев про уход USADA из UFC: «За это не переживаю. Я за чистый спорт»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев в интервью «СЭ» высказался по поводу решения Антидопингового агентства США (USADA) прекратить сотрудничество с UFC.

«Может быть, некоторым бойцам UFC это хорошо, а меня это не касается. Меня это не волнует, будет ли USADA или не будет. За это я вообще не переживаю. Я всегда за чистый спорт», — сказал Анкалаев «СЭ».

Анкалаев проведет следующий бой 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Соперник — бразилец Джонни Уокер.

Магомед Анкалаев. «Для некоторых бойцов уход USADA — хорошо. Меня же это не волнует — я за чистый спорт». Анкалаев перед UFC 294

Магомед Анкалаев
UFC
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