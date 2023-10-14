Анкалаев про уход USADA из UFC: «За это не переживаю. Я за чистый спорт»

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев в интервью «СЭ» высказался по поводу решения Антидопингового агентства США (USADA) прекратить сотрудничество с UFC.

«Может быть, некоторым бойцам UFC это хорошо, а меня это не касается. Меня это не волнует, будет ли USADA или не будет. За это я вообще не переживаю. Я всегда за чистый спорт», — сказал Анкалаев «СЭ».

Анкалаев проведет следующий бой 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Соперник — бразилец Джонни Уокер.