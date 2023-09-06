Адесанья допустил, что после Стрикленда подерется с Чимаевым

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) прокомментировал отказ Дрикуса дю Плесси (20-2) драться с ним на UFC 293.

«Дрикус не знает правил игры. Ты не можешь просто отсиживаться. Возможно, ему придется еще провести два боя, прежде чем драться со мной. Он не принимает вызовы. Я — принимаю. Если я буду решать, то я, возможно, подерусь с Костой или Хамзатом, не с тобой [дю Плесси]», — сказал Адесанья на пресс-конференции UFC.

Адесанья подерется с Шоном Стриклендом (26-5) 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Хамзат Чимаев (12-0) и Пауло Коста (14-2) подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.