Победитель сезона PFL в полусреднем весе Шамиль Мусаев признан лучшим российским бойцом ММА 2024 года по результатам голосования журналистов, которое было проведено «СЭ». Мы записали с ним большое интервью в Дагестане.

В голосовании приняли участие 35 ММА-журналистов, каждый прислал свою тройку лучших. Учитывались бои с 1 января по 15 декабря 2024 года, а для оценки мы попросили брать в расчет только спортивную составляющую — побитая оппозиция, качество боев, значимость побед. За первое место в анкете респондента бойцу начислялось 8 баллов, за второе — 6, за третье — 4.

Мусаев в итоге одержал уверенную победу, набрав 190 баллов. 19 человек поставили его на первое место, трое — на второе, пятеро — на третье.

Шамиль далеко не самый популярный боец, но его успех в голосовании не должен вызывать вопросов. Мусаев в 2024 году выиграл четыре боя, став победителем сезона PFL в полусреднем весе. В апреле он нокаутировал американца Логана Сторли, который до этого никогда не проигрывал досрочно. В июне Мусаев вновь победил нокаутом, сразив ранее непобежденного Мурада Рамазанова. В августе Мусаев повторно встретился с Рамазановым (в полуфинале) — и на этот раз одержал уверенную победу единогласным решением судей. В финале сезона Мусаев бился с Магомедом Умалатовым, который также не имел поражений, и выиграл нокаутом в третьем раунде. На счету Мусаева 20 побед в ММА и 1 ничья. Ему 30 лет, он 6-кратный чемпион России по ушу-саньда, уроженец дагестанского города Кизляра, представляет клуб Universal Fighters, личный тренер — боец АСА Шамиль Абдулаев.

Когда уже стало ясно, что именно Мусаев станет первым в голосовании журналистов, мы встретились с ним в Махачкале и записали большое интервью, первое большое интервью в его жизни. «Редко даю интервью, — говорит Шамиль. — Ты бы знал, сколько журналистов мне пишут, звонят... Ты единственный, кому я дал интервью. Не хочется много разговаривать. Чем меньше интервью, тем интереснее, разве нет?»

Участники голосования: Евгений Нарижный («Спорт-Экспресс»), Ислам Бабаджанов («Спорт-Экспресс»), Никита Горшенин ( «Спорт-Экспресс» / «Ночь в Клетке»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ» / «Спорт-Экспресс»), Иван Ефимов (Sports.ru), Артем Нагорный (Sports.ru), Роман Мазуров, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Александр Атвесский (Мета ММА), Геворг Саркисян (Окта ММА), Илья Андреев («Спорт-Экспресс»).

«Защита от тейкдаунов? Меня брали большие ребята, тяжи, и с корпуса пытались повалить. Чуть ребро не сломал»

— Начнем с твоих боев. Логан Сторли с первых секунд начал поддавливать. Тебе удобнее, когда соперник идет напролом, давит — чтобы поймать его на контрпанче, или атаковать самому?

— Когда соперник прессингует — это никто не любит. Я особо не люблю, когда на меня нападают, прессингуют. Я знал, что он такой боец, который всю дорогу прет вперед, не останавливается. У него очень сильная борьба и выносливость хорошая. Давит за счет этого. Я могу на контратаках поработать, вторым номером — иногда у меня это даже лучше получается. Я его обманул и встретил [ударом]. А если так в целом взять — когда соперник прет, это никто не любит. Приходится его останавливать, встречать, и хочется самому тоже пойти [вперед]. А с такими безбашенными, у которых голова каменная и кто знает свою выносливость, с ними темы нет идти в зарубон.

Его [Сторли] бьешь — разницы нет ему, он все равно идет [вперед]. Он, наверное, думал, что будет давить борьбой своей, навяжет. Но ничего у него не сработало, я был готов ко всему и финишировал его.

— Вот этот удар ногой с разворота в корпус — это заготовка была такая?

— Это мой коронный удар, можно сказать. Это мне даже готовить не надо — он в любое время сам вылетает. С детства я его бил, это мой любимый удар. Я очень много его по любителям бил, этим ударом попадал очень часто. И в профиках тоже так же. У меня много побед именно этим ударом. В любителях боев 50-100 я выиграл этим ударом.

— Значит, это коронка. Не бэкфист. В ММА у тебя есть две победы после бэкфистов.

— Бэкфистом тоже много побед, если честно. Попадаю очень часто.

— Еще в ММА у тебя есть две победы «распятием». В KSW и в Fight Nights.

— Мне нравится эта позиция, хорошо ее чувствую. Кто-то душит, кто-то ломает. Я в этой позиции чувствую себя хорошо.

— Следующий бой был против Мурада Рамазанова. Он так и не смог перевести тебя и законтролировать. В чем секрет такой прекрасной защиты от борьбы, от тейкдаунов?

— Секрета нет никакого. Просто я всегда неплохо боролся, всегда умел защищаться. Сам могу побороться, если надо, если необходимость такая будет. Правильная тактика, правильный план на бой. Мы с Шамилем Абдулаевым работали, выставили план на бой. Я очень много у стенки боролся, защищался именно с корпуса. Я знал, что он [Рамазанов] с корпуса хорош.

— Да, него же база — греко-римская борьба.

— У меня ребра болели, чуть не сломал там ребро. У меня столько историй с этим ребрами... Меня брали большие ребята, тяжи, с корпуса пытались повалить. Я работал над этим аспектом.

— У тебя было мало боев после KSW и до PFL. Есть ли такое, что именно в этот промежуток времени, в 2022-2023 годы, ты спрогрессировал?

— Наверное, есть. Да, очень редко я дрался, в год один раз, но я тренировался, держал себя в тонусе. У меня были предложения разные — хорошего контракта ждал я. От One FC контракт у меня лежал, я его не подписал. От других организаций были предложения. Я посоветовался, мне сказали, что не стоит. И я ждал хороший контракт от хорошей лиги. И получил наконец-то.

— А почему ты не стал подписываться в ONE Championship?

— Я посоветовался со старшим братом, и он мне сказал, что в ONE Championship можно подписаться, когда ты уже карьеру завершишь и негде драться будет. Всю жизнь тренируешься, в ONE Championship подпишешься и там останешься — что тебе эта организация даст? Он сказал, что не надо лучше, давай в Америку.

— От UFC не было никаких предложений?

— Были разговоры, типа «контендер», то-се. У меня визы не было, и вот так осталось это.

— В UFC сейчас такая ситуация, что они подписывают или суперчемпионов, или через «контендер».

— Их не поймешь, они захотят — могут подписать того, кто хорошо идет, но контракты не дают. Не поймешь, что у них в голове вообще.

— Шамиль Абдулаев — твой главный тренер? Несмотря на то, что он сам действующий боец. И кто еще помогает тебе расти в борьбе?

— Да. Я лично с Шамилем работаю. Он очень сильный, мощный. С ним я прогрессирую. Прогрессирует ли он со мной — не знаю. Но я с ним набираю, чувствую это. Он весит килограммов 93-95. И в борьбе, и в стойке — во всем он хорош. Мой основной спарринг-партнер — он. В зале еще много ребят есть, сейчас если кого-то перечислю... Очень много хороших ребят, каждому от души спасибо, Баркалла, что помогали, этот год со мной провели, мучили меня. Всем благодарен. Я их помню, кто мне лично помогал. Сейчас перечислять не хочу просто, чтобы никого не забыть.

— Ты представляешь Universal Fighters. Но при этом ты не тренируешься в зале, где тренирует Расул Магомедалиев. Получается, в Дагестане два разных зала Universal Fighters?

— У нас же много залов Universal Fighters. В Махачкале, например, сколько у нас залов Universal Fighters? Три зала, три-четыре. Одна большая семья. И по России очень много залов. Сколько филиалов? 50-100, если я не ошибаюсь. Я забыл, сколько залов, но очень большая сеть, в каждом городе России есть зал [Universal Fighters].

— Во втором поединке с Мурадом сложилось впечатление, будто у тебя были резервы, чтобы бой закончить досрочно, но ты эти резервы использовать не стал. Так ли это?

— Не сказать, что не использовал... Ну, поработал аккуратно, время дотянул.

— Если бы это был какой-то американский боец, а не Мурад...

— Может, чуть агрессивнее дрался бы. А с земляками своими... Я же их всех знаю, мы на сборах вместе были, по союзу [ММА] тренировались, выступали. Такого настроя бешеного против своих по-любому не бывает.

— Ты же вместе с Мурадом еще и сбор в Старом Осколе проходил?

— Да, мы не один раз проходили. Хорошие были сборы. Сильная была команда, сборная России. В Старом Осколе все четко было. Хороший зал, все на уровне было.

— Но Федора ты там не видел тогда?

— Федора видел, он приходил пару раз.

— И он же еще был лицом проекта, который ты выиграл.

— Да, M-1 Fighter.

— Какие воспоминания остались от того реалити-шоу? Это было первое в России бойцовское реалити-шоу.

— Там все было четко организовано, все серьезно, все на уровне. Там не было этих всяких ненужных движений. Там все четко — дисциплина, бои, питание, тренировки. Все налажено, ничего лишнего — дерись, показывай результат. Я вообще молодой был, 19 лет. Я был в Чебоксарах на соревнованиях — спартакиада среди студентов. Только приехал со спартакиады. У меня был тренер Вова, Отарович (Владимир Осия. — Прим. «СЭ»). Он мне звонит, кричит: «Ты завтра на M-1 Fighter едешь». И я выехал в Белоруссию, где проходило. Попал туда случайно, можно сказать.

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«В ушу-саньда я не проиграл ни разу»

— А как ты вообще в ММА оказался? Ты все-таки выступал по ушу-саньда, у тебя там титулов много.

— У меня старший брат был в Москве, Шарап. Он в моей карьере тоже принял участие — как говорят про тех, кто за кадром бывает, всегда суету наводит... черный кардинал, что ли... серый кардинал, да. Он в Москве общался, дружил. И он сказал: «У меня брат есть младший, надо его продвигать, чтобы он по ММА выступал, проявил себя». Тогда я был чемпионом — первенство мира выиграл, чемпионом России был, у меня хорошие показатели были, надо было дальше проявлять. И он мне позвонил, сказал: приезжай, здесь тебе жилье, питание — все есть. На учебу устроили, и я начал тренироваться, жить там.

— Сколько раз ты выиграл чемпионат России по ушу-саньда?

— Шесть раз.

— Но почему ты так и не поехал на чемпионат мира?

— Там чемпионат мира проводится один раз в два года. В 2017 году я должен был туда поехать. Но так получилось, что он совпал с чемпионатом мира по союзу [по ММА]. Они в одних датах были. Я выбрал на чемпионат по союзу поехать. По ушу-саньда ты хоть чемпионом России станешь, хоть чемпионов мира, там никаких перспектив особо нет. Особо не поддерживают они финансово своих спортсменов. А по союзу если ты чемпион миром стал, там зарплата, все как положено было

— У тебя сколько поражений было в ушу-саньда?

— Я там ни разу не проиграл.

— Ни разу?!

— Как я перешел во взрослый спорт, с 17 лет я там ни разу не проиграл.

— Сколько боев у тебя по ушу-саньда?

— Много. У меня было пять-шесть Дагестанов, чемпионаты России, Кубок России, Европа.

— То есть за 50 боев?

— Как минимум. После боя [с Магомедом Умалатовым] мы сидели с тренером по саньда, обычно у нас традиция такая — мы собираемся всей командой, старая гвардия, молодые, в заведении. Сидели и кушали. И тренер говорит: «Шамиль ушел непобежденным из саньда».

— Ты ушел непобежденным из саньда, у тебя в ММА сейчас рекорд 20 побед, 1 ничья... Какая цель на ММА?

— Хотелось бы, конечно, сделать 30-0, 35-0. Как здоровье позволит. Если часто драться — как в PFL в год четыре боя... Но никто не знает, что будет завтра.

— А сколько ты весишь между боями?

— Сегодня утром взвесился — 86,5. Было интересно, давно не взвешивался. У меня вес такой всегда — 86-87.

— Как у многих легковесов.

— Кто на 70 выступает? Многие гоняют. Но я против таких сгонок. Я и то еле 77 делаю.

— Кто в ушу-саньда были для тебя примерами для подражания?

— Когда я начинал, сильно гремели Бозик (Бозигит Атаев. — Прим. «СЭ»), Муслим [Салихов], Джанхуват Белетов. Школа «Пять сторон света». А мы только начинали... Я в первом турнире по саньда выступал в категории до 28 килограммов (Улыбается.). Во втором классе, что ли, я был. 28, 36, 40, 44, а потом 70 — такой скачок у меня был.

— Школа «Пять сторон света», наверное, была конкурирующей структурой!

— У кизлярской школы саньда был сильный костяк именно из моих ровесников. Я, Алишка Абдулхаликов, Расул Омаров, Магомед Абдулхаликов, Шамиль Рамазанов. Мы уже конкурировали с ними. Один год с нашего зала было пять чемпионов Европы и один еще там второе место занял. Это же сумасшедший результат! И мы у них, можно сказать, забрали инициативу — когда наш костяк выступал.

— Видел, как Салихов в 40 лет победил в UFC? (23 ноября Салихов нокаутировал Сонга Кенана в первом раунде ударом ногой в голову с разворота. — Прим. «СЭ»)

— От Муслима ожидаемо. Не удивляюсь, когда он делает такие вертушки и выигрывает. Он их всегда хорошо делал.

— Как ушу-саньда помогает тебе в ММА?

— Считаю, что ушу-саньда — один из самых подходящих видов спорта для ММА. Там борьба есть, и такая борьба, которая меня очень много раз выручала. Ногу поймал, подхват сделал, бросил. Иногда даже напрягаться не надо. Борцы проходят — и мучаются. А я жду, когда кто-нибудь что-нибудь кинет, — и потом подхватываю. Посмотри сам, сколько саньдаистов хорошо показали себя на арене ММА.

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«На финал у нас была заготовка под джеб, но автоматом вылетел боковой. Сработало»

— В финальном бою с Магомедом Умалатовым решающей стала комбинация, когда ты сначала сделал финт правой, а потом уже нанес коронный левый хук. Такой же финт правой ты делал и в бою со Сторли, и ранее...

— Нет, по ним-то я хотел правой попасть, но не попал. А здесь я именно под Умалатова... Помню, Шамиль [Абдулаев] мне сказал: «Надо сделать три-четыре заготовки на бой. Он бьющий, хороший, надо обманывать его». У нас была заготовка на джеб: показать правой — и дать левым джебом. Получилось так, что у меня она автоматом вылетела. Я его правой обманул, и левая автоматом вылетела. Это заготовка была. Просто планировали не боковой, а джеб. По инерции все — что ты проработал, то у тебя потом автоматом будет вылетать. Получается, сработало.

— А в предыдущей атаке ты хорошо уклонился — под его левую руку.

— Да, он же еще вот так — с подскоками — бьет. Мы отрабатывали. Под него хорошие заготовки были. И как под его боковые уходить. Знал, что он бьет боковые, двоечку хорошо, задней рукой прямой удар. Мы его полностью изучили. Если бы бой затянулся, ушел бы в четвертый-пятый раунды, я бы должен был уже полностью газовать. В первые два раунда Мухаммед опасен, непредсказуемый боец, очень сильно бьет, сколько у него нокаутов, и такие неординарные нокауты — любой удар может выкинуть.

— У него была хорошая атака во втором раунде. По-моему, он попал, когда ты стоял у сетки.

— Нет. С двоечки он зашел, причесал меня. Но он очень сильный, если честно. Когда я с ним в борьбу зашел в стойке, почувствовал его, он очень физически сильный. Я чуть удивился. Он очень мощный, оказывается. Не думал, что он настолько мощный. Думал, что он слабее в борьбе, чем Мурад [Рамазанов]. Он в Америке тренируется, очень хорошо встает от сетки, очень крепкий, клинч у него хороший, разносторонний, мощный. Было бы интересно посмотреть их бой между собой, отличный бой был бы.

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«Я в каждый удар вкладываюсь, если попадаю — то тяжело. По-другому не умею»

— Наблюдение: после ударов правой ты сразу идешь в завязку, сближаешься с соперником, чтобы уменьшить его угол атаки.

— Я просто, когда бью, в каждый удар вкладываюсь. Шамиль говорит: «Ты в каждый удар вкладываешься, вообще легко не бьешь». На спаррингах тоже говорит: «Не бей так. Научись бить легко. Один-два легко, а третий сильно». А я если бью, то каждый удар — по максимуму. А когда по максимуму бьешь, в зацепку как-то попадаешь (улыбается). Я с детства так бью [тяжело]. Если попадаю — то удар тяжелый.

— А чем это плохо?

— Когда вкладываешься в каждый удар, ты можешь быстрее уставать просто. Вот что. Кто-то тычкает, пятнашки делает налегке. Я так не могу. Даже в спаррингах если бью, то бью [вкладываясь]. У меня так выстроено.

— А в каком бою ты уставал вообще?

— Если честно, в этом «Гран-при» [не уставал]... У меня был бой с Максимом Грабовичем в M-1 Fighter (27 сентября 2014 года, Мусаев победил единогласным решением судей. - Прим. «СЭ»). Вот тогда я очень сильно устал. А чтобы я уставал в последних боях — не помню такого. А с Грабовичем очень сильно устал. Он камень. Сейчас три раунда могу подраться без проблем. Вот когда у меня должен был быть бой с Гамротом (в KSW в августе 2020 года. - Прим. «СЭ»), я на пять раундов готовился. И с тех пор у меня в голове: «Да чего там три раунда?»

— Много ли внимания ты уделяешь качке?

— Вообще не уделяю. Только если попаду с кем-то куда-то в зал... А в этом сезоне у нас не было [качки]. У нас в зале даже нет этих вещей, тренажерных всяких моментов! Турники есть. Турник, брусья — это мы стабильно делаем. Турник, брусья, статика — это тема Абдулаева.

Когда я начал работать с Шамилем, он много чего мне подсказал, о чем у меня даже понятия не было. Он очень начитанный. Вот сейчас мне 30 лет. Всю жизнь тренировался и не знал, что мне не надо две тренировки в день проводить. «Тебе две тренировки в день нельзя», — он мне сразу сказал. Это как бы норма, но я чувствовал, что мне такое не подходит. Он сказал: «Тебе нельзя две тренировки в день. Иногда лучше всего три-четыре тренировки в неделю». Вот сейчас я готовился к боям, и две тренировки в день у меня очень редко когда было. Мне это подходит. Когда делал две-три тренировки в день и выходил драться — ничего не получалось. Много моментов... Иногда он на меня смотрит и говорит: «Сегодня отдохни». Спрашивает, как себя чувствую, есть ли волнение... Не хочу сейчас раскрывать все фишки, но он и психолог сильный.

— Когда ты в Америке, то тренируешься в Биг-Бэре в малоизвестном зале Fight Syndicate.

— Там 2000 метров над уровнем море. Горнолыжное место. Это недалеко от Лос-Анджелеса. Брал с собой ребят, спокойно там тренировался, жил там. Там ничего не отвлекает, ничего не мешает, когда на высоте тренируешься, кислородом обогащаешься. Мне сказали, что бой с Мурадом будет в горной местности, и из-за этого я стал искать горную местность для тренировок. Позвонил друзьям, и они это место посоветовали. Мне там понравилось. Если у меня в дальнейшем еще будут бои в Америке, я туда снова поеду.

— Что насчет больших ММА-залов? Или вообще неинтересно?

— Да не, неинтересно. Чего там в больших залах? Я туда [в Америку] приезжаю за 20 дней [до боя]. У меня чисто весогоночный процесс остается. Я там месяцами не бываю.

— А спарринг-партнеры?

— Зачем они мне? Для чего? Я в себе уверен, я знаю, что могу любого побить, любого выиграть. Самоутверждаться на том, что я с кем-то поработал, что ли? Я не любитель таких вещей. Я тренируюсь с простыми пацанами. Есть те, кто не дерется по ММА. Моими основными спарринг-партнерами были те, у кого есть только пара боев.

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«Провел три боя за вечер. Подрался, пошел в раздевалку, а мне говорят: «Ты через 7 минут выходишь»

— Твой самый сложный бой за последние годы был как раз против человека, у которого мало боев по ММА, — против Мосара Баймасханова на «Битве чемпионов» в 2022-м.

— Я с ним до этого, пять лет назад, дрался, и у нас точь-в-точь такой сложный бой был. И там так же получилось (Мусаев победил решением судей. - Прим. «СЭ»). Он первый номер по рукопашке, очень сильный. Там же собрали первых номеров по видам спорта и выясняли, чья школа лучше. Мне сначала грэпплер попался — Шамидхан Магомедов, потом Баймасханов, а третий бой — против тайца Али Алиева. Эти ребята — лучшие в своем виде спорта, заслуженные мастера. И правила такие были — под каждого подходящие. Сколько знаю за Баймасханова, он в рукопашке всегда первый номер. А динамовская рукопашка — она очень чувствительная. Там чисто технари побеждают.

— Ты все три боя провел за один вечер. Олдскульный формат — как в боях 90-х.

— Я с Баймасхановым подрался, только в раздевалку зашел, и ко мне организаторы подходят и говорят: «Ты через 7 минут выходишь». Часа полтора-два был турнир, чисто мы дрались — восьмерка наша, и больше никто не дрался. Быстро подрались, кто был сильнее, тот победил. Мне понравилось. Было сложно. Но кому сейчас легко? На кону хороший гонорар был. И тренер по саньда меня решил поставить. У меня застой был, боев не было, а тут такой турнир хороший, подумал: «Почему нет?»

— Ты выиграл «Гран-при», контракт был автоматически продлен. В следующем году снова будешь участвовать в «Гран-при» или будут какие-то рейтинговые, чемпионские бои?

— Там же в «Гран-при», наверное. Я чемпионом стал, а чемпион автоматом обязуется еще один год выступить. Буду принимать участие в «Гран-при». Нормально же — чтобы вам тоже скучно не было, чтобы я часто дрался. Чтоб журналистам тема была (Улыбается.). Мне понравилось часто драться. В других организациях один бой сделаешь, через полгода-год — еще один, и вот так жизнь пролетает. Года-то идут. А тут — резко-резко. Здесь можно упущенное наверстать!

— Чемпион Bellator в полусреднем весе тоже из Дагестана — Рамазан Курамагомедов. Было бы интересно на ваш бой взглянуть.

— По-любому. Согласен, было бы интересно. Не знаю... Они в прошлом году сделали, что чемпионы PFL дерутся с чемпионами Bellator, а в этом году — тишина, никаких предложений, ничего не было. Я Тимке Валиеву говорю: «Эй, я устал драться против твоей команды». Он говорит: «У меня еще один боец есть для тебя!» Он имел в виду Рамазана Курамагомедова.

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«Пусти нас из PFL в UFC — разнесем их там!»

— Ты сказал после боя, что считаешь полусредневесов PFL ничуть не хуже и даже лучше, чем полусредневесов UFC.

— Пусти нас — меня, Мурада, Магомеда Умалатова, Сторли тоже — в UFC, я думаю, мы там разнесем их.

— Почему ты так считаешь? Все-таки UFC — это уровень. Белал Мухаммад, Шавкат Рахмонов...

— Они же тоже обычные люди, да. Просто это UFC, да. UFC — они так раскачивают, преподносят своих бойцов. Да, они хорошие, я не спорю. Но мы там точно если не чемпионами, то в топ-5 были бы.

— Сейчас ваши сравнения с Шавкатом неизбежны.

— Да, есть такое, я видел, сравнивают. А толку-то сравнивать? Он там, я тут.

— Как тебе его бой с Иэном Гэрри?

— Я его последний бой смотрел. Я видел его бой по любителям с Хаджимурадом Хирамагомедовым. И больше его боев не видел. Сейчас мне интересно было — обсуждение пошло. Я посмотрел его бой — выиграл, но чуть тяжело. Всякое бывает же, не всегда легко. Но соперник тоже такой же высокий, большой был. Попался ему — как он сам. По ходу ему непривычно было с таким. Говорят, болел, травма была. Я не знаю. Главное — победил.

— В этот раз он не зацепился за удушку крепкую.

— Да, все бои же у него досрочные [до поединка с Гэрри]. Но видишь, интересно получилось. По-разному бывает, не всегда получается, как хочешь.

— Думаю, тебя на протяжении ближайших лет еще много раз про Шавката спросят. Все обычно ждут каких-то острых заявлений, но я так понимаю, ты не собираешься говорить «я его точно изобью».

— Я против такого. Так говорить нельзя. За все сказанное отвечать надо.

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«Самый физически сильный соперник был в KSW. Он как КАМАЗ меня обнял!»

— Что касается твоей карьеры в KSW: там у тебя есть ничья — с Михалом Петржаком. Видео этого поединка в интернете я не нашел. Наверное, в комментариях мне потом скинут ссылку. Почему тебе не удалось выиграть? Ты сам, по-моему, говорил, что уступил в первом раунде.

— Я не уступил ни одного раунда. Я его в каждом раунде выиграл. Просто в первом раунде я получил желтую карточку, и они ему отдали этот раунд, я не знаю, 10-8 или 10-9. Я не проиграл, я его перебивал. Второй и третий раунды я тоже забрал. Откровенно сказать, не дали они мне победу. Любого спроси, кто смотрел — я победил в этом бою сто процентов. Я это не сделал доминирующе, может. Второй и третий раунды я железно забрал, но они по ходу ему отдали первый раунд. 10-8 посчитали, что ли... Хорошо хоть ничью дали — они там что хочешь могут сделать.

— То есть там такое судейство?

— Да не, я не скажу, что там судейство [предвзятое], но они же могли ему отдать победу, правильно? Я доволен даже ничьей, нормально.

— А почему не удалось победить в доминирующем стиле?

— Он че за камень был, если честно... Такой крепкий был! Он классик, оказывается, базовый. Мне говорили, что он сильный. Он когда меня с корпуса взял, в натуре как будто КАМАЗ меня обнял! Он нереально сильный, такого сильного бойца я еще не встречал.

— Там же химичиться можно?

— Там что хочешь можно делать. Когда он мне спину забирал, я понял, что если я сейчас сетку не поймаю... он хотел меня воткнуть, и автоматом у меня рука вылетела, я сетку поймал. Судья разнял, и я ему больше бороться не дал. Я уже понял, что смысла нет ему давать прижиматься, бороться. Я уже чисто саньда начал делать. Я ему больше не дал зацепиться.

— Сейчас в PFL есть допинг-контроль. Сколько раз у тебя уже пробы брали?

— Уже раз 13. В Дагестан приезжали, в Москву. Где бы я ни был, они туда приезжают. В Осетии был — они в Осетию приехали, в Москву приехали.

— В KSW в 2021-м у тебя был бой со словенцем Урошем Юришечем, который закончился потасовкой в клетке.

— До боя с ним были напряженные отношения. Такой он типсон сам по себе неприятный, если честно. У него, оказывается, был конфликт с моим менеджером, я этого не знал. И у нас с ним отношения были натянуты, все это время как будто искра нужна была, чтобы мы зацепились. На взвешивании, в гостинице. Слово за слово, что-то до менеджера докопались. Я посмотрел, что кипиш идет, и как-то не понял, как это получилось, но получилось, короче.

— С Абусом мы тогда делали интервью, и он сказал, что этот словенец какой-то нацист или что-то такое.

— Я сейчас не хочу это говорить — нацист, не нацист. Я знаю за него, меня в курс поставили. И я знал, что он за тип. Он мне, кстати, написал недавно. «Я буду единственный, кто тебя побьет», че-то, че-то, «Я вернусь».

— В директ прямо написал?

— Да, в директ.

— А ты ему ответил что-нибудь или проигнорировал?

— Что ему отвечать? Он где-то в Словении — где он находится вообще? Не, я ему ответил! Надо найти телефон... Там оставил телефон. Как он записан, даже не знаю. Я ему ответил, потом скриншот сделаю, отправлю тебе. [Он ответил] «Давай, в любое время», что ли. Я ему сказал: «Я тебя жду». Ну, он тогда без поражений шел, у него 11-0 тогда был рекорд.

— В России болельщики восхищаются, как много народа на KSW ходит — по 50 тысяч. А для бойцов насколько там комфортно выступать? Какие они дают условия? По питанию, по проживанию, трансфер, вовремя ли выплачивают все гонорары?

— Там все хорошо. Организационные моменты на высшем уровне. Они турниры организовывают, как будто Олимпиада проходит. Что ни турнир — как будто Олимпиада. Шоу, там народ очень сильно собирается. И к бойцам хорошее отношение, гонорары — все как положено выплачивается. Это серьезная организация в Европе. И Мамед Халидов, например, у них легенда. Он для европейцев легенда.

— Вот эти 50 тысяч на трибунах — я лично не верю, что все эти люди постоянно следят за ММА, все бои смотрят. Тебя там как часто узнавали поляки? Если 50 тысяч на трибунах, то там должен быть бум.

— Я не дрался на 50-тысячной арене, я дрался на 25-тысячной. Ну, а че, я четыре боя сделал и больше туда не поехал. Я только начинал обороты набирать, они начали на меня акцент делать, и все.

— В общем, все-таки такого не было, чтобы они выстраивались в очередь, чтобы сфоткаться?

— А где они меня увидят? Я приезжаю на бой и уезжаю.

— В отеле, может быть, знаешь. В отеле не дежурят?

— Нет, нет, не дежурят. Я не такой там звездой был. Это Мамеда — к нему подбегают, фоткаются. Его хорошо знают.

— Ты расстался с KSW досрочно — как началась СВО. Ты там был единственным бойцом из России — и контракт с тобой был расторгнут.

— Там [в Польше] расторгли со всеми российскими спортсменами — с футболистами, со всеми [россиянами], кто там был. Левандовский (Мартин Левандовский, глава KSW. - Прим. «СЭ») позвонил моему менеджеру и сказал: «Извините, ребята, я ничем не могу вам здесь помочь. Мне позвонил мэр Варшавы и сказал снять вас с карда». Две недели до боя оставалось, политические моменты.

— Отступные заплатили?

— Ничего не заплатили.

— У тебя кто менеджер сейчас?

— Гена Колесников и Аджай — есть один, англичанин.

— Али Абдель-Азиз не пытался переманить?

— Нет, не пытался. Но прежде, чем подписаться в PFL через них, я встречался с Ризваном [Магомедовым]. Он мне говорил: «Я тебе могу PFL дать». Но так у него и не получилось, до ума не довели, и я решил с ними поработать, они предоставили мне контракт.

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«Мое полноценное имя — Имам Шамиль»

— Тебя зовут Шамиль. Есть ли у тебя дома портрет Имама Шамиля?

— Есть. Конечно, есть. Меня же в честь него назвали Имам Шамиль. Имам Шамиль — мое полноценное имя. Может, какая-то доля его храбрости, мужества, его отваги мне помогает. Он же был очень боевой, мужественный, верующий, справедливый. Нереально сильный человек был. Я рад, горд носить имя такого великого человека. Когда начал понимать, что меня зовут Шамиль, начал интересоваться, в честь кого меня назвали. Стал читать историю имама Шамиля. Первая книга, которую я прочитал, была книга об имаме Шамиле. Я ее два раза перечитал. Очень интересная книга. Такие люди очень редко бывают. Столько сражений, столько всего он прошел... Он был лучшим во всем.

— Какое сейчас значение имеет религия в жизни дагестанских бойцов?

— Самое максимальное. Первая у нас религия всегда. Если бы у нас не было религии, мы бы, наверное, дурные были бы. Религия нас держит. Что держит меня от всего плохого? Религия. Потому что я знаю, что по исламу мне так нельзя. Что это грех, что за это надо отвечать. И я этого не делаю. Если бы я этого не знал, не придерживался, я бы какие хочешь фокусы исполнял бы. И ответственности бы ни перед кем не нес. Если веры нет — человек пустой по сути. А я знаю, что за каждое действие мне надо отвечать перед Всевышним. Я верующий человек, это держит меня от всего пагубного, плохого.

— То есть если бы народ в Дагестане не был таким верующим, то было бы больше криминала, например?

— Сто процентов. Конечно. Что держит, например, меня от того, чтобы сделать тебе больно? Я знаю, что ты такой же человек, что тебя нельзя обижать, нельзя трогать. Нельзя даже человеку настроение портить. Зная это, я стараюсь ничего такого не делать, хоть как-то... Сабр, терпение. Много где мы терпение проявляем. Очень много встречал сильных людей самих по себе, но верующих. Сделаешь им больно, но они ради Аллаха тебя простят. А что люди творили бы, если бы внутри них веры не было?

— Кто должен быть образцами для современных дагестанцев?

— Имам Шамиль. Сейчас для меня образец муфтий Дагестана — шейх Ахмад Афанди. Он уже 20 лет муфтием республики является. Его назначили в самые тяжелые времена. За народ переживает, сделал колоссальную работу. Работает с обществом — и со школьниками, и со всеми. Чтобы у людей понимание было, чтобы они нормальными людьми были, верующими были. Мудрый, сильный человек.