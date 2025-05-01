Бокс/ММА
1 мая, 16:00

PFL World Tournament 4 Дэвис — Уилкинсон: трансляция начнется в 2.30 мск 2 мая

Четвертьфинал Гран-при турнира PFL World Tournament 4 состоится 2 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентин Молдавский.
Фото соцсети

Четвертьфинал Гран-при турнира PFL World Tournament 4 состоится в Орландо (штат Флорида, США) в ночь с 1 на 2 мая. Начало — в 2.30 по московскому времени.

В главном событии вечера американец Фил Дэвис сойдется с британцем Робом Уилкинсоном. Во втором по значимости поединке подерутся российские бойцы Валентин Молдавский и Сергей Билостенный. Также в этот вечер в октагон выйдет россиянин Олег Попов и американец Карл Уильямс.

В России новый сезон Гран-при в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL и в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Валентин Молдавский
Олег Попов
ММА
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Валентин Молдавский — Сергей Билостенный: время начала боя, где смотреть трансляцию PFL World Tournament 4

PFL World Tournament 4 Дэвис — Уилкинсон: трансляция боев турнира

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

