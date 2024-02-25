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25 февраля, 01:45

Феррейра — Бейдер: началась прямая трансляция боя турнира PFL vs Bellator Champs

Началась прямая трансляция боя Феррейра — Бейдер на турнире PFL vs Bellator Champs
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Райан Бейдер
Райан Бейдер.
Фото Global Look Press

Совместный турнир PFL и Bellator проходит 24 февраля, в субботу, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В 20:00 по московскому времени стартовали прелимы, бои основного карда начались в 23:00.

Главным событием вечера является титульный бой в тяжелом весе между Райаном Бейдером и Ренаном Феррейрой. Следить за боями турнира «PFL против Bellator» можно с помощью видеотрансляции на онлайн-платформе Okko.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера единоборств.

34-летний бразилец Ренан Феррейра стал победителем «Гран-при» PFL 2023 года. В регулярном сезоне Феррейра решением проиграл россиянину Ризвану Куниеву, но затем результат боя изменили на «несостоявшийся». Благодаря победе нокаутом над Матеусом Шеффелом Ренан прошел в плей-офф, где сначала одолел в первом раунде Мориса Грина, а в финале на 26-й секунде второго раунда нокаутировал Дениса Гольцова.

40-летний Райан Бейдер — чемпион Bellator в тяжелом дивизионе. Американец завоевал пояс в тяжах благодаря первой победе над Федором Емельяненко в финале «Гран-при» в январе 2019-го. После этого он провел в этом дивизионе еще пять боев, выиграл четыре из них, а один поединок признан несостоявшимся. Последний бой, реванш с Федором год назад, завершился победой Бейдера нокаутом в первом раунде.

Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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