Вадим Немков — Ренан Феррейра: онлайн-трансляция боя PFL

Вадим Немков и Ренан Феррейра проведут поединок на PFL Europe 4 13 декабря

Российский боец Вадим Немков проведет титульный бой с бразильцем Ренаном Феррейрой на турнире PFL Europe 4 в субботу, 13 декабря. Вечер ММА пройдет в Лионе (Франция). Поединок станет главным событием вечера и начнется ориентировочно в 23.30 по московскому времени.

Отслеживать результаты боя Немков — Феррейра и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

ММА PFL: Немков — Феррейра

Вадиму Немкову — 33 года. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 19 побед и 2 поражения, еще один бой признан несостоявшимся. В предыдущем бою на турнире PFL: Road to Dubai 25 января 2025 года россиянин победил американца Тимоти Джонсона удушением сзади.

У 36-летнего Ренана Феррейры в профессиональных ММА — 13 побед, 4 поражения и 3 ничьи. Предыдущий бой на турнире PFL Super Fights: Battle of the Giants 19 октября 2024 года Ренан проиграл нокаутом камерунцу Франсису Нганну.

В прямом эфире турнир PFL Europe 4 с главным боем Немков — Феррейра покажет онлайн-платформа Okko, контент которой доступен при наличии подписки. Трансляция начнется в 19.00 мск.

В соглавном событии вечера — бой за вакантный титул в женском полулегком весе между бразильско-американским бойцом Крис Сайборг и австралийкой Сарой Коллинс.