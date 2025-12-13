Вадим Немков — Ренан Феррейра: кард боев, трансляция турнира PFL

Турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 4 пройдет в субботу, 13 декабря. Вечер ММА принимает Лион (Франция). Шоу начинается в 19.00 по московскому времени.

В главном бою российский боец Вадим Немков (19-2-0-1) проведет титульный поединок в тяжелом дивизионе против бразильца Ренана Феррейры (13-4-3). Бой начнется около 23.30 мск. В соглавном событии — бой за вакантный титул в женском полулегком весе между бразильско-американским бойцом Крис Сайборг и австралийкой Сарой Коллинз.

Кард боев турнира PFL Europe 4

Главный кард

Вадим Немков — Ренан Феррейра

Крис Сайборг — Сара Коллинз

Патрик Хабирора — Кевин Джуссет

Тейлор Лапилус — Лиам Гиттинс

Предварительный кард

Барис Адигюзель — Дин Гарнетт

Коннор Хьюз — Александр Чижов

Густаво Оливейра — Мовсар Ибрагимов

Паулина Висневска — Сабрина де Соуза

Адам Мескини — Гаэтано Пирелло

Рэйан Балбали — Леви Батчелор

Где смотреть PFL Europe 4

Трансляция турнира доступна на онлайн-платформе Okko и начнется в 19:00 по московскому времени. Смотреть контент стримингового сервиса можно при условии платной подписки.

Следить за последними новостями PFL Europe 4, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».