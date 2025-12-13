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Вадим Немков — Ренан Феррейра: кард боев, трансляция турнира PFL

Турнир PFL Europe 4 с главным боем Немков vs Феррейра пройдет 13 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 4 пройдет в субботу, 13 декабря. Вечер ММА принимает Лион (Франция). Шоу начинается в 19.00 по московскому времени.

В главном бою российский боец Вадим Немков (19-2-0-1) проведет титульный поединок в тяжелом дивизионе против бразильца Ренана Феррейры (13-4-3). Бой начнется около 23.30 мск. В соглавном событии — бой за вакантный титул в женском полулегком весе между бразильско-американским бойцом Крис Сайборг и австралийкой Сарой Коллинз.

Кард боев турнира PFL Europe 4

Главный кард

  • Вадим Немков — Ренан Феррейра
  • Крис Сайборг — Сара Коллинз
  • Патрик Хабирора — Кевин Джуссет
  • Тейлор Лапилус — Лиам Гиттинс

Предварительный кард

  • Барис Адигюзель — Дин Гарнетт
  • Коннор Хьюз — Александр Чижов
  • Густаво Оливейра — Мовсар Ибрагимов
  • Паулина Висневска — Сабрина де Соуза
  • Адам Мескини — Гаэтано Пирелло
  • Рэйан Балбали — Леви Батчелор

Где смотреть PFL Europe 4

Трансляция турнира доступна на онлайн-платформе Okko и начнется в 19:00 по московскому времени. Смотреть контент стримингового сервиса можно при условии платной подписки.

Следить за последними новостями PFL Europe 4, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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Вадим Немков
Сара Коллинз
Крис Сайборг
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