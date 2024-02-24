PFL vs Bellator: во сколько начало и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир PFL и Bellator пройдет 24 февраля, в субботу, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 20:00 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 23:00.

Официальная трансляция всех поединков PFL vs Bellator: Champs в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция со ссылкой на прямой видеоэфир.

Главным событием вечера станет титульный бой в тяжелом весе между Райаном Бейдером и Ренаном Феррейрой. В карде пройдет еще один поединок действующих чемпионов обеих лиг — Импа Касанганай сразится с Джонни Эбленом. Кроме того, оставивший чемпионский пояс Bellator в полутяжелом дивизионе россиянин Вадим Немков дебютирует в тяжелом весе и подерется с экс-чемпионом PFL Бруно Капелоццой.

Всего в рамках турнира запланировано 12 боев, 7 из них — в основном. Полный кард турнира доступен по ссылке на сайте «СЭ».

Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Дебют Немкова в тяжах, бой за право сразиться с Нганну: главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator