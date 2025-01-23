Кияшко считает Нурмагомедова фаворитом в поединке с Хьюзом

Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Усмана Нурмагомедова против Пола Хьюза на турнире PFL в Дубае.

«У Усмана большие шансы, он должен победить. И опыта хватает, и сил, и навыков, и уверенности. Бой будет сложный, ирландец непростой, хорошо дерется, использует технику. Очень хочется верить, что одержит победу все же Нурмагомедов», — сказал Кияшко «СЭ».

25 января в главном бою вечера Усман Нурмагомедов (18-0) подерется против ирландца Пола Хьюза (13-1) за чемпионский пояс в легком весе на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

Соглавным событием турнира станет бой тяжеловесов Вадима Немкова (18-2) и Тимоти Джонсона (18-2).

Вероника Ольшукова