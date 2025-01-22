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22 января, 23:36

Хьюз — о поединке против Нурмагомедова: «Представляю, как нокаутирую Усмана»

Сергей Ярошенко
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Пол Хьюз заявил, что не сомневается в своей победе в титульном поединке против Усмана Нурмагомедова.

«Представляю, как нокаутирую Усмана. Но, конечно, я готов к любому исходу. И вполне могу победить его решением по итогу пяти раундов. Этот вариант также мне подойдет, потому что в современном ММА судьи в основном смотрят на урон, а в этом я чертовски хорош. Мне потребуется всего несколько секунд в каждом раунде, чтобы нанести Нурмагомедову серьезный урон. Если быть честным до конца, то вижу, как довольно сильно избиваю Усмана», — приводит слова Хьюза Sports Illustrated.

25 января в главном бою вечера Усман Нурмагомедов (18-0) подерется против ирландца Пола Хьюза (13-1) за чемпионский пояс в легком весе в турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

Соглавным событием турнира станет бой тяжеловесов Вадима Немкова (18-2) и Тимоти Джонсона (18-2).
Bellator (Беллатор)
Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
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