Россиянин Усман Нурмагомедов и ирландец Пол Хьюз проведут бой-реванш на турнире PFL Champions Series. Вечер ММА пройдет в пятницу, 3 октября, на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ). Начало турнира — в 18.30 по московскому времени.

ММА PFL: Нурмагомедов — Хьюз

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера PFL 3 октября. Результаты боя Нурмагомедов — Хьюз и других поединков шоу в Дубае можно также отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире PFL Champions Series покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис. Начало поединка ожидается после 23.30 по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

Нурмагомедов владеет поясом Bellator/PFL в легком весе и за профессиональную карьеру в ММА одержал 19 побед в 19 боях, еще один поединок признан несостоявшимся. Хьюз одержал 14 побед и потерпел два поражения на профессиональном уровне.

25 января 2025 года Нурмагомедов победил Хьюза на турнире PFL в Дубае решением большинства судей.