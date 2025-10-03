Бокс/ММА
Сегодня, 18:30

PFL Champions Series Нурмагомедов — Хьюз 2: трансляция турнира и где смотреть онлайн

Турнир PFL Champions Series в Дубае состоится 3 октября
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир по смешанным единоборствам PFL Champions Series состоится в пятницу, 3 октября. Поединки будут проходить на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ), начало — в 18.30 по московскому времени.

Усман Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Пол Хьюз, Магомед Магомедов&nbsp;&mdash; Серхио Петтис.Усман Нурмагомедов против Хьюза, Магомедов — Петтис. Онлайн-трансляция турнира PFL

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL. Расписание и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Турнир возглавят два титульных боя: чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов из России проведет реванш с ирландцем Полом Хьюзом, а обладатель пояса в полутяжелом весе американец Кори Андерсон сразится против туркмена Довлета Ягшимурадова. Также в турнире примут участие россияне Магомед Магомедов и Маккашарип Зайнуков, которые подерутся с Серхио Петтисом (США) и Джоном Митчеллом (Ирландия) соответственно.

PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
