Турнир по смешанным единоборствам PFL Champions Series состоится в пятницу, 3 октября. Поединки будут проходить на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ), начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL. Расписание и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Турнир возглавят два титульных боя: чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов из России проведет реванш с ирландцем Полом Хьюзом, а обладатель пояса в полутяжелом весе американец Кори Андерсон сразится против туркмена Довлета Ягшимурадова. Также в турнире примут участие россияне Магомед Магомедов и Маккашарип Зайнуков, которые подерутся с Серхио Петтисом (США) и Джоном Митчеллом (Ирландия) соответственно.