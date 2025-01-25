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25 января, 23:25

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: началась прямая трансляция боя PFL

Началась прямая трансляция боя Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюз
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Усман Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Началась прямая трансляция главного боя PFL Champions Series 1 между российским бойцом Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом. Вечер ММА проходит на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В России в прямом эфире поединок можно смотреть на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

26-летний россиянин в смешанных единоборствах провел 18 боев (все завершились победами), еще один поединок признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы. В предыдущем бою в сентябре 2024-го Нурмагомедов победил Александра Шаблия на турнире Bellator Champions Series 4 и защитил титул чемпиона в легком весе.

27-летний ирландский боец в профессиональной карьере имеет 13 побед и одно поражение. Предыдущий поединок состоялся в октябре 2024 года на турнире PFL Super Fights: Battle of the Giants. Тогда Пол победил Эй Джея Макки.

PFL: календарь в актуальном виде, бойцы, новости и статьи, фото и видео

Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
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