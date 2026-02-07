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Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: онлайн-трансляция боя PFL

Усман Нурмагомедов и Альфи Дэвис проведут бой на PFL Dubai 7 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press, соцсети

Российский боец Усман Нурмагомедов проведет титульный бой с британцем Альфи Дэвисом в легком весе на турнире PFL Dubai в субботу, 7 февраля. Вечер ММА пройдет в Дубае (ОАЭ) в спортивном комплексе Coca Cola Arena. Поединок станет главным событием вечера и начнется ориентировочно в 22.30 по московскому времени.

Отслеживать результаты боя Нурмагомедов — Дэвис и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

ММА PFL: Нурмагомедов — Дэвис

Усману Нурмагомедову — 27 лет. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 20 побед, 0 поражений и еще один поединок признан несостоявшимся. Уроженец Кизилюрта на протяжении трех лет владел поясом чемпиона Bellator. В предыдущем бою на турнире PFL Champions Series 3 3 октября 2025 года россиянин победил ирландца Пола Хьюза единогласным решением судей и стал чемпионом промоушена в легком весе.

У 33-летнего АЛьфи Дэвиса в профессиональных ММА — 20 побед, 5 поражений и 1 ничья. Предыдущий бой на турнире PFL 9 15 августа 2025 года британец выиграл единогласным решением судей у россиянина Гаджи Рабаданова.

Соглавное событие вечера — бой за титул чемпиона в полусреднем весе между российскими бойцами Рамазаном Курамагомедовым и Шамилем Мусаевым.

В прямом эфире турнир PFL Dubai показывает онлайн-платформа Okko, контент доступен при наличии подписки. Трансляция — с 17.00 мск.

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Альфи Дэвис
Усман Нурмагомедов
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