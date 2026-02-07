Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Рамазан Курамагомедов — Шамиль Мусаев: онлайн-трансляция боя PFL

Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев проведут бой на PFL Dubai 7 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Российские бойцы Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев проведут титульный бой в полусреднем весе на турнире PFL Dubai в субботу, 7 февраля. Вечер ММА пройдет в Дубае (ОАЭ) в спортивном комплексе Coca Cola Arena. Поединок станет соглавным событием вечера и начнется ориентировочно после 22.00 по московскому времени.

Отслеживать результаты боя Курамагомедов — Мусаев и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

ММА PFL: Курамагомедов — Мусаев

Рамазану Курамагомедову — 29 лет. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 13 побед и 0 поражений. В предыдущем бою на турнире Bellator Champions Series 3 22 июня 2024 года россиянин победил Джейсона Джексона из Ямайки единогласным решением судей.

У 32-летнего Шамиля Мусаева в профессиональных ММА — 19 побед, 0 поражений и 1 ничья. Предыдущий бой на турнире PFL 10 29 ноября 2024 года Шамиль выиграл техническим нокаутом у россиянина Магомеда Умалатова и завоевал пояс дивизиона.

Усман Нурмагомедов vs&nbsp;Альфи Дэвис, Рамазан Курамагомедов vs&nbsp;Шамиль Мусаев.PFL Нурмагомедов vs Дэвис и Курамагомедов vs Мусаев: кард боев, где смотреть трансляцию

В главном событии вечера — бой за титул чемпиона в легком весе между россиянином Усманом Нурмагомедовым и британцем Альфи Дэвисом.

В прямом эфире турнир PFL Dubai показывает онлайн-платформа Okko, контент доступен при наличии подписки. Трансляция — с 17.00 мск.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Рамазан Курамагомедов
Шамиль Мусаев
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Найденный мертвым в Питере бас-гитарист «Кукрыниксов» мог сам отрубить себе руку
«Ты наш новый волшебник». Фанаты «Галатасарая» ярко встретили Батракова в аэропорту
Батраков — в «Галатасарае» за космические деньги. Что известно о главном трансфере лета и будет ли теперь «Локомотиву» совсем плохо
Экс-премьер Израиля раскритиковал Нетаньяху за кризис в отношениях с Турцией
«Он будет даже полезнее, чем Бруну Фернандеш!» Что говорят о Батракове в Турции
ЕК раскрыла запросы Киева на военную помощь в рамках €90 млрд
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Дмитрий Воскобойников
«Волейбол. Наши чемпионы» | Дмитрий Воскобойников
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

PFL Нурмагомедов — Дэвис: онлайн-трансляция боев турнира

Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: онлайн-трансляция боя PFL
Новости
RSS RSS
Все новости