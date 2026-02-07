Рамазан Курамагомедов — Шамиль Мусаев: онлайн-трансляция боя PFL

Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев проведут бой на PFL Dubai 7 февраля

Российские бойцы Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев проведут титульный бой в полусреднем весе на турнире PFL Dubai в субботу, 7 февраля. Вечер ММА пройдет в Дубае (ОАЭ) в спортивном комплексе Coca Cola Arena. Поединок станет соглавным событием вечера и начнется ориентировочно после 22.00 по московскому времени.

Отслеживать результаты боя Курамагомедов — Мусаев и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

ММА PFL: Курамагомедов — Мусаев

Рамазану Курамагомедову — 29 лет. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 13 побед и 0 поражений. В предыдущем бою на турнире Bellator Champions Series 3 22 июня 2024 года россиянин победил Джейсона Джексона из Ямайки единогласным решением судей.

У 32-летнего Шамиля Мусаева в профессиональных ММА — 19 побед, 0 поражений и 1 ничья. Предыдущий бой на турнире PFL 10 29 ноября 2024 года Шамиль выиграл техническим нокаутом у россиянина Магомеда Умалатова и завоевал пояс дивизиона.

В главном событии вечера — бой за титул чемпиона в легком весе между россиянином Усманом Нурмагомедовым и британцем Альфи Дэвисом.

В прямом эфире турнир PFL Dubai показывает онлайн-платформа Okko, контент доступен при наличии подписки. Трансляция — с 17.00 мск.