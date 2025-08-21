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21 августа 2025, 13:30

Мурад Рамазанов — Джошуа Сильвейра: во сколько и где смотреть трансляцию боя PFL World Tournament 10

Мурад Рамазанов проведет поединок с Джошуа Сильвейрой на PFL World Tournament 10 22 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мурад Рамазанов.
Фото соцсети

Россиянин Мурад Рамазанов проведет поединок в среднем весе против американца Джошуа Сильвейры на турнире PFL World Tournament 10 в ночь на 22 августа. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе Seminole Hard Rock Hotel в Голливуде (штат Флорида, США). Бой Рамазанов — Сильвейра ожидается около 1.20 по московскому времени.

ММА PFL: Сильвейра — Рамазанов

В прямом эфире в России PFL World Tournament 10 покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

29-летний Рамазанов в профессиональной карьере провел 15 боев, в которых одержал 13 побед, потерпел три поражения, еще один поединок был без результата. На счету 32-летнего Сильвейры в ММА — 14 побед и пять поражений.

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Джошуа Сильвейра
Мурад Рамазанов
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