Россиянин Мурад Рамазанов проведет поединок в среднем весе против американца Джошуа Сильвейры на турнире PFL World Tournament 10 в ночь на 22 августа. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе Seminole Hard Rock Hotel в Голливуде (штат Флорида, США). Бой Рамазанов — Сильвейра ожидается около 1.20 по московскому времени.

ММА PFL: Сильвейра — Рамазанов

В прямом эфире в России PFL World Tournament 10 покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

29-летний Рамазанов в профессиональной карьере провел 15 боев, в которых одержал 13 побед, потерпел три поражения, еще один поединок был без результата. На счету 32-летнего Сильвейры в ММА — 14 побед и пять поражений.