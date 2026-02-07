PFL Нурмагомедов — Дэвис: онлайн-трансляция боев турнира

Турнир PFL Нурмагомедов — Дэвис состоится в спортивном комплексе Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля. Вечер смешанных единоборств начнется с предварительного карда в 17.00 по московскому времени, основной кард ожидается около 21.00.

Главный кард турнира PFL 7 февраля

Усман Нурмагомедов (20-0) — Альфи Дэвис (20-5-1)

Рамазан Курамагомедов (13-0) — Шамиль Мусаев (18-0-1)

Абдул Абдурагимов (19-1) — Кендли Сент-Луис (11-5)

Хесус Пинедо (25-7-1) — Саламат Исбулаев (9-0)

Пуя Рахмани (5-0) — Карл Уильямс (10-4)

Предварительный кард турнира PFL 7 февраля

Амру Магомедов (8-0) — Колтон Энглунд (15-4)

Тейлор Лапилус (23-4) — Касум Касумов (15-2)

Ренат Хавалов (10-0) — Эдгарс Скриверс (16-5)

Макасарип Зайнуков (18-4) — Амин Аюб (24-6-1)

Дениз Килхольц (8-5) — Антония Сильванейде (9-4)

Роб Уилкинсон (19-4) — Люк Трейнер (9-1)

Хабиб Набиев (11-0) — Ахмед Сами (12-4)

Хайдер Хан (10-1) — Джони Грегори (10-4)

В прямом эфире турнир показывает онлайн-платформа Okko. Основные события, расписание и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».