29 апреля, 23:00

PFL World Tournament 4: кард боев, время начала, где смотреть трансляцию

На PFL World Tournament 4 запланированы девять поединков
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 4 состоится в ночь с 1 на 2 мая в Орландо (США), начало — в 2.30 по московскому времени.

Главное событие турнира — бой американца Фила Дэвиса и британца Роба Уилкинсона, соглавное — поединок россиян Валентина Молдавского и Сергея Билостенного.

Полный кард PFL World Tournament 4

  • Фил Дэвис — Роб Уилкинсон
  • Валентин Молдавский — Сергей Билостенный
  • Антонио Карлос Джуниор — Карлос Мур
  • Карл Албректссон — Симеон Пауэлл
  • Александр Романов — Тимоти Джонсон
  • Линтон Васселл — Олег Попов
  • Салливан Коули — Марсело Нунес
  • Родриго Насименто — Абрахам Бабли
  • Алекс Полиззи — Рафаэль Ксавьер

Все бои турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.

Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Хабиб пообещал подготовить Эвра к дебютному бою в ММА: «Научу тебя крушить людей»

Карл Уильямс — Олег Попов: время начала боя, где смотреть трансляцию PFL World Tournament 4

