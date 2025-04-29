PFL World Tournament 4: кард боев, время начала, где смотреть трансляцию

На PFL World Tournament 4 запланированы девять поединков

Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 4 состоится в ночь с 1 на 2 мая в Орландо (США), начало — в 2.30 по московскому времени.

Главное событие турнира — бой американца Фила Дэвиса и британца Роба Уилкинсона, соглавное — поединок россиян Валентина Молдавского и Сергея Билостенного.

Полный кард PFL World Tournament 4

Фил Дэвис — Роб Уилкинсон

Валентин Молдавский — Сергей Билостенный

Антонио Карлос Джуниор — Карлос Мур

Карл Албректссон — Симеон Пауэлл

Александр Романов — Тимоти Джонсон

Линтон Васселл — Олег Попов

Салливан Коули — Марсело Нунес

Родриго Насименто — Абрахам Бабли

Алекс Полиззи — Рафаэль Ксавьер

Все бои турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.

Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.