PFL World Tournament 4: кард боев, время начала, где смотреть трансляцию
На PFL World Tournament 4 запланированы девять поединков
Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 4 состоится в ночь с 1 на 2 мая в Орландо (США), начало — в 2.30 по московскому времени.
Главное событие турнира — бой американца Фила Дэвиса и британца Роба Уилкинсона, соглавное — поединок россиян Валентина Молдавского и Сергея Билостенного.
Полный кард PFL World Tournament 4
- Фил Дэвис — Роб Уилкинсон
- Валентин Молдавский — Сергей Билостенный
- Антонио Карлос Джуниор — Карлос Мур
- Карл Албректссон — Симеон Пауэлл
- Александр Романов — Тимоти Джонсон
- Линтон Васселл — Олег Попов
- Салливан Коули — Марсело Нунес
- Родриго Насименто — Абрахам Бабли
- Алекс Полиззи — Рафаэль Ксавьер
Все бои турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.
Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.
