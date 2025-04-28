Хабиб пообещал подготовить Эвра к дебютному бою в ММА: «Научу тебя крушить людей»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра позвонил бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову перед дебютом в ММА. Россиянин признался, что готов ему помочь в подготовке.

Первый бой 43-летнего француза состоится на турнире PFL в Париже 23 мая.

Эвра: Брат, все хорошо. Я только что закончил тренировку. Я тренируюсь дважды в день.

Нурмагомедов: Брат, тебе не нужно драться. Если кто-то хочет с тобой сразиться, то я сделаю это за тебя. Просто отправь мне место.

Эвра: Мне нужно тренироваться, для меня все серьезно. Ты в курсе, с каким уважением я отношусь к тебе, к спорту. Именно поэтому я действительно хотел бы тренироваться под твоим руководством. Ты — лучший.

Нурмагомедов: Хорошо. Я сейчас в Дубае. Говорил тебе неоднократно, что собираюсь встретиться с тобой. Отправь мне место.

Эвра: Я боюсь это делать (смеется).

Нурмагомедов: Брат, я собираюсь научить тебя крушить людей.

Эвра: Брат, у меня такое чувство, что ты с одной стороны любишь меня, но с другой — хочешь убить (улыбается).

Нурмагомедов: Нет-нет, я просто хочу сделать тебя лучше.

Эвра объявил об уходе из футбола в 2019 году. На клубном уровне он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Ювентус», «Ниццу», «Монцу», «Марсалу», «Олимпик» и «Вест Хэм». Эвра является пятикратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии, а также победителем Лиги чемпионов.

36-летний Нурмагомедов на профессиональном уровне провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи.