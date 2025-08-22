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22 августа 2025, 00:10

PFL World Tournament 10: трансляция онлайн

Трансляция PFL World Tournament 10 начнется в 1.00 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир по ММА PFL World Tournament 10 состоится в спортивном комплексе Seminole Hard Rock Hotel в Голливуде (штат Флорида, США) в ночь на 22 августа. Вечер смешанных единоборств с предварительного карда в 1.00 по московскому времени, основной кард стартует в 4.00.

В прямом эфире турнир покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Основные события, расписание и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В турнире примут участие трое россиян: Мурад Рамазанов сразится с американцем Джошем Силвейрой, Сергей Билостенный подерется с Карлом Уильямсом (Виргинские острова, США), а Олег Попов встретится в соглавном поединке с Александром Романовым из Молдавии.

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