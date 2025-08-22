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22 августа 2025, 01:55

Рамазанов проиграл Сильвейре на PFL 10

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Мурад Рамазанов потерпел поражение от американца Джошуа Сильвейры на турнире PFL World Tournament 10. Поединок длился три раунда и закончился победой американца единогласным решением судей.

Теперь у 29-летнего Рамазанова в профессиональной карьере 16 боев, в которых одержал 13 побед, потерпел 4 поражения, еще один поединок остался без результата.

На счету 32-летнего Сильвейры в ММА — 15 побед и 5 поражений.

ММА PFL: Сильвейра — Рамазанов
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Джошуа Сильвейра
Мурад Рамазанов
ММА
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