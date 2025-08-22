Рамазанов проиграл Сильвейре на PFL 10
Российский боец Мурад Рамазанов потерпел поражение от американца Джошуа Сильвейры на турнире PFL World Tournament 10. Поединок длился три раунда и закончился победой американца единогласным решением судей.
Теперь у 29-летнего Рамазанова в профессиональной карьере 16 боев, в которых одержал 13 побед, потерпел 4 поражения, еще один поединок остался без результата.
На счету 32-летнего Сильвейры в ММА — 15 побед и 5 поражений.
ММА PFL: Сильвейра — Рамазанов
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