PFL Мадрид 2026: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир PFL в Мадриде (Испания) состоится в пятницу, 20 марта. Начало боев — в 20.00 по московскому времени.

Кард турнира PFL Мадрид 2026

Костельо ван Стинис (17-3) — Фабиан Эдвардс (16-4)

ЭйДжей Макки (23-2) — Адам Борич (20-3)

Франко Теналья (5-2) — Яссид Нажид (9-4)

Джасинта Остин (8-2) — Бенита ван Рой (7-1)

Линтон Вассел (25-10-0-1) — Жозе Аугусто (11-5)

Кевин Кордеро (15-5) — Лусиано Перейра (15-1)

Борха Гарсия (6-2) — Рафаэль Кальдерон (6-2)

Гино ван Стинис (6-2) — Марк Эвен (7-2)

Маттиа Джордано (4-2) — Эрнесто Скизано (5-1)

Давид Мора (10-6-0-2) — Клаудио Паселья (6-3)

Игнасио Кампос (6-2) — Матис Дурагрин (4-1)

Следить за результатами поединков можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире все бои покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».