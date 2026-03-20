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PFL Мадрид 2026: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

В карде турнира PFL Мадрид 2026 запланированы 11 поединков
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир PFL в Мадриде (Испания) состоится в пятницу, 20 марта. Начало боев — в 20.00 по московскому времени.

Кард турнира PFL Мадрид 2026

  • Костельо ван Стинис (17-3) — Фабиан Эдвардс (16-4)
  • ЭйДжей Макки (23-2) — Адам Борич (20-3)
  • Франко Теналья (5-2) — Яссид Нажид (9-4)
  • Джасинта Остин (8-2) — Бенита ван Рой (7-1)
  • Линтон Вассел (25-10-0-1) — Жозе Аугусто (11-5)
  • Кевин Кордеро (15-5) — Лусиано Перейра (15-1)
  • Борха Гарсия (6-2) — Рафаэль Кальдерон (6-2)
  • Гино ван Стинис (6-2) — Марк Эвен (7-2)
  • Маттиа Джордано (4-2) — Эрнесто Скизано (5-1)
  • Давид Мора (10-6-0-2) — Клаудио Паселья (6-3)
  • Игнасио Кампос (6-2) — Матис Дурагрин (4-1)

Следить за результатами поединков можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире все бои покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

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