Американец Бьяджо Али Уолш и россиянин Гамид Хизриев проведут бой в легкой весовой категории на турнире PFL Austin. Вечер смешанных единоборств состоится в ночь с 18 на 19 июля на арене «Муди-центр» в Остине, штат Техас. Поединок включен в предварительный кард, который начнется в 00.30 по московскому времени.

ММА PFL: Али Уолш — Хизриев

Прямую трансляцию турнира PFL Austin в России покажет онлайн-платформа Okko. Страница эфира уже появилась в расписании сервиса. Чтобы не пропустить бой Уолш — Хизриев, следить за трансляцией стоит с начала предварительного карда — с 00.30 мск. Основная программа стартует в 03.00 мск.

27-летний Бьяджо Али Уолш является внуком легендарного боксера Мохаммеда Али. На счету американца четыре победы и одно поражение в профессиональных ММА. Три поединка он завершил нокаутом или техническим нокаутом. В предыдущем бою в апреле 2026 года Уолш победил Дэшиэнда Харриса-Мура ударами на 46-й секунде первого раунда.

25-летний Гамид Хизриев представляет Дагестан. По данным базы Sherdog, россиянин одержал шесть побед и не потерпел ни одного поражения: четыре боя он выиграл сабмишеном, один — нокаутом и еще один — решением судей. В последнем поединке Хизриев победил Аслиддина Эшанкулова удушающим приемом «треугольник» в третьем раунде.

Следить за ходом боя Бьяджо Али Уолш — Гамид Хизриев, ключевыми событиями и результатами всех поединков PFL Austin можно в матч-центре ММА на нашем сайте.