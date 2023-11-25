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Сегодня, 02:00

PFL финал сезона 2023: смотреть прямую трансляцию боев турнира

На Окко Спорт началась трансляция финала сезона-2023 в PFL
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Девушка-боец ММА Марина Мохнаткина.
Марина Мохнаткина.
Фото Global Look Press

В онлайн-кинотеатре Окко Спорт началась видеотрансляция финала сезона 2023 в Professional Fighters League (PFL). Она стартовала в 1.30 мск 25 ноября. Вечер ММА проходит в Вашингтоне (США) на территории арены «The Anthem».

В главном событии турнира американский легковес Клей Коллард подерется за пояс своего дивизиона с канадцем Оливье Обен-Мерсье. Поединок начнется около 07.00 мск.

В соглавном событии по результатам боя россиянина Дениса Гольцова и бразильца Ренана Феррейры станет известен чемпион в тяжелом весе PFL. Начало боя — примерно в 06.30.

Кроме того, выступят еще два представителя России: Марина Мохнаткина проведет поединок с бразильянкой Лариссой Пачеко, а также Магомед Магомедкеримов встретится в клетке с шведом Садибу Си.

Каждый победитель чемпионских боев финала сезона-2023 PFL заработает по одному миллиону долларов. Ключевые события турнира будут доступны в матч-центе «СЭ».

Денис Гольцов
Магомед Магомедкеримов
Марина Мохнаткина
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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PFL финал сезона 2023: время начала и смотреть бои в прямом эфире

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