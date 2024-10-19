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PFL Battle of Giants: смотреть трансляцию боев турнира Нганну — Феррейра и Сайборг — Пачеко

PFL Battle of the Giants пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фрэнсис Нганну.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам PFL Battle of the Giants пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 октября, в субботу. Начало — в 20.30 по московскому времени.

В главном событии вечера состоится поединок за титул в тяжелом весе между экс-чемпионом UFC Фрэнсиса Нганну и победителем регулярного сезона PFL Ренана Феррейры. В соглавном поединке в октагон выйдут бразильянки Крис Сайборг и Ларисса Пачеко. Также в предварительном карде россиянин Ибрагим Ибрагимов подерется с испанским бойцом Начо Кампосом.

В прямом эфире в России смотреть трансляцию турнира PFL Battle of the Giants можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало трансляции — в 20.30 мск.

Франсис Нганну
ММА
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