Турнир по смешанным единоборствам PFL Battle of the Giants пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 октября, в субботу. Начало — в 20.30 по московскому времени.

В главном событии вечера состоится поединок за титул в тяжелом весе между экс-чемпионом UFC Фрэнсиса Нганну и победителем регулярного сезона PFL Ренана Феррейры. В соглавном поединке в октагон выйдут бразильянки Крис Сайборг и Ларисса Пачеко. Также в предварительном карде россиянин Ибрагим Ибрагимов подерется с испанским бойцом Начо Кампосом.

В прямом эфире в России смотреть трансляцию турнира PFL Battle of the Giants можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало трансляции — в 20.30 мск.