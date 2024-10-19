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19 октября, 23:45

Крис Сайборг — Ларисса Пачеко: смотреть бой PFL сейчас онлайн

Сайборг проведет поединок в женском полулегком весе против Пачеко на PFL Battle of the Giants
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ларисса Пачеко.
Фото Global Look Press

Бразильянка Крис Сайборг проведет поединок в женском полулегком весе (до 65,8 кг) против соотечественницы Лариссы Пачеко в рамках PFL Battle of the Giants в субботу, 19 октября. Вечер ММА идет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соглавный бой ожидается около 00.30 20 октября по московскому времени.

39-летняя Сайборг — чемпионка Bellator, экс-чемпионка Strikeforce, Invicta FC и UFC. На счету Крис в смешанных единоборствах рекорд — 26-2-1.

30-летняя Пачеко — чемпионка PFL в легком весе (2022) и в полулегком весе (2023). Рекорд Лариссы в ММА — 22-4.

В прямом эфире в России трансляцию боя показывают на онлайн-платформе «Okko Спорт» по подписке. Начало трансляции турнира — в 20.30 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира с боями Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра и Крис Сайборг — Ларисса Пачеко.

Ларисса Пачеко
ММА
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